- Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicate miercuri in Monitorul Oficial, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat pentru politica si aparare in cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN).

- Invatamantul militar a devenit "unul foarte apreciat" in Romania si pregateste "adevarati profesionisti", capabili "sa manuiasca tehnica moderna", a afirmat, luni, la deschiderea anului scolar la Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia, secretarul de stat din Ministerul Apararii,…

- Secretarul de stat in Ministerul Apararii Nationale (MApN) Mircea Dusa a participat luni la o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Covasna, desfasurata in comuna Haghig si a inspectat podul din satul apartinator Iaras, care a fost distrus de o viitura in noaptea de sambata…

- Militarul de astazi nu mai este doar o persoana care poarta o pusca in mana, ci este un specialist de inalta clasa, capabil sa manuiasca tehnica moderna din dotarea Armatei Romane, a afirmat, joi, secretarul de stat din Ministerul Apararii Nationale, Mircea Dusa, prezent la ceremonialul inchiderii anului…