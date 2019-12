Mircea Dumitru, rectorul Universitatii Bucuresti: Angajatii cu pregatire in domeniul artelor liberale vor avea cele mai mari salarii in viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Dumitru, rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, declara ca nu este surprins de rezultatele slabe ale elevilor romani la evaluarile PISA. El sustine ca sistemul de educatie romanesc are in continuare o programa extrem...

- In timp ce angajații din domeniul privat se lupta sa supraviețuiasca, in majoritate, cu salarii foarte mici, statul are din nou grija de bugetari. Legea salarizarii personalului platit din fonduri publice este pe cale sa primeasca noi completari, iar beneficiarii acestei modificari ar putea primi in…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi, 28 noiembrie, decretul privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Cavaler unor rectori din Bucuresti. Pe lista se afla si Remus Pricopie, rectorul SNSPA, institutia care a organizat "dezbaterea" presedintelui cu jurnalisti si formatori…

- In pragul iernii, mai multe firme din Craiova au anuntat concedieri colective. Marti prezentam in GdS cazul unei firme de call-center care are sediul in Craiova si disponibilizeaza 271 de persoane din Pitesti. Acum, Cummins – o firma din industrie – renunta, in pragul iernii, la o parte din personal.…

- Robert Negoița face un anunț cutremurator! Primarul Sectorului 3 a anunțat ca o parte din anagajații romani ar putea ramane fara salarii la inceputul anului viitor. Astfel, de la 1 ianuarie 2020, angajații din acest domeniu ... Citește AICI cine sunt angajații care risca sa ramana fara remunerație…

- Angajații din domeniul financiar, cei mai interesați sa-și schimbe jobul. Care sunt cele mai cautate companii pentru angajare Domeniile financiar-contabilitate, inginerie si transport ocupa primele trei pozitii in topul cautarilor efectuate in luna septembrie de catre candidatii romani, cu peste 74.000…

- Dupa politisti si militari, acum si politistii din penitenciare isi pot folosi compensatia pentru chirie ca rata la un credit imobiliar, facilitatea fiind introdusa in Legea privind Statutul politistilor de penitenciare si urmeaza sa fie reglementata printr-un Ordin al Ministrului Justitiei.

- Cei care pierd, adica oile, sunt angajatii care vor ramane si cu salarii mai mici, si cu posturi inferioare celor pe care le-au avut. Totul in urma unui vot legal, democratic, unde majoritatea liberala a fost de acord cu masura, in vreme ce social-democratii s-au dat de partea „mioarelor“,…