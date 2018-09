Mircea Drăghici spune ce uită toată lumea despre Liviu Dragnea ”Trebuie sa incep prin a spune ca toate informațiile aparute in spațiul public despre scrisoarea semnata de mai mulți lideri ai PSD, care are drept scop inlaturarea de la șefia partidului a lui LIVIU DRAGNEA, sunt false. Sunt adevarați, insa, cei care incearca destabilizarea partidului, din interior sau din exterior. Sunt adevarați cei care cred ca, prin lansarea unor astfel de informații, vor reuși sa creeze breșe in interiorul partidului. Nimic mai fals. Cei care incearca destabilizarea PSD din exterior sunt mulți și aici nu e nicio noutate. PSD este cel mai puternic partid din Romania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

