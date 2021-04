Stiri pe aceeasi tema

- Doi parlamentari social-democrați au facut cateva precizari, dupa ce primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a incercat sa acrediteze ideea ca municipiul Bacau nu ar avea buget aprobat, deși acesta a fost votat in Consiliul Local. Senatoarea Cristina... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pentru ca proiectele care sunt in desfașurare la Campulung sa aiba un rezultat pozitiv și pentru camunicipiul sa se incadreze pe lista de Smart City, viceprimarul Nicolae Zaharia a hotarat sa-și angajeze consilier personal pe o perioada de minim cinci luni. Acesta a gasit omul potrivit, astfel ca, ajutorul…

- Juriștii din primarie nu i-au spus ca este un conflict de interese * primarul arunca vina pe secretar, pentru ca l-a lasat sa greșeasca * contractul a fost anulat, cand cineva a citit legea * mașina instituției a fost reparata la atelierul nepotului primarului In momentul in care am primit informația…

- Politic Fostul candidat la Primaria Alexandria, Alexandru Ionescu, consilierul personal al primarului Dragușin martie 10, 2021 13:13 La alegerile locale de anul trecut, printre doritorii pentru funcția de primar al municipiului Alexandria, s-a numarat și Alexandru Ionescu, care se afla la vremea…

- Un fotojurnalist care a lucrat in presa locala, Ilie Sirbu, care s-a remarcat in ultimii ani pentru pozițiile sale publice din cadrul asociației pe care a fondat-o, Salvați Patrimoniul Timișoarei devine consilier personal al viceprimarului Timișoarei Cosmin Tabara. El se alatura fostului director de…

- Solicit Primariei municipiului Alba Iulia și Societații de Transport Public sa-și rezolve conflictele fara sa fie afectați, in vreun fel, albaiulienii care obișnuiesc sa se deplaseze cu autobuzul, iar elevii, studenții și pensionarii sa beneficieze in continuare de gratuitate, așa cum prevede legea…

- Presedintele Agent Green, Gabriel Paun, a fost numit consilier onorific al premierului, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial, potrivit news.ro. In Monitorul Oficial a fost publicata, marti seara, decizia premierului privind numirea lui Gabriel Paun in functia de consilier onorific.…

- Reprezentantii PSD din Consiliul Local de la Sectorul 1, in frunte cu Gabriela Firea, critica vehement decizia lui Clotilde Armand de a scoate din administrarea primariei patru spitale, considerand ca astfel de taiata finantarea acestora. Social-democratii au anuntat ca vor cere convocarea ueni sedinte…