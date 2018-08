Mircea Drăghici, desecretizare protocoale: "Dosarul paralel. Cel mai mare rău al României" "Protocoalele sunt cel mai mare rau al Romaniei, dupa 2009 pentru ca (...) au produs efecte vatamatoare asupra cetatenilor si neincrederea romanului in Justitie. Pe parcursul cercetarii penale, au fost facute interceptari, ascultari ambientale, informare a procurorilor sau judecatorilor, dupa faza in care s-a ajuns pe instanta, adevarul fiind distorsionat. Judecatorul sau procurorul a fost obligat sa ia acele informatii ca fiind reale (...) Daca cineva isi dorea sa puna la pamant un om politic, prin acele informari - "dosarul galben", pentru cei care cunoasc aceste chestiuni - adevarul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis miercuri sa mentina masura controlului judiciar fata de Claudiu Florica, Dinu Pescariu si Calin Tatomir, trimisi in judecata in dosarul licentelor Microsoft. Pe de alta parte, instanta a admis o cerere depusa de Calin Tatomir si…

- Constantin Nicolescu, Mircea Draghici și cei 30 de primari argeșeni, achitați in dosarul Consultanța. Fostul președinte al Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, chestorul Camerei Deputaților, Mircea Draghici și cei 30 de primari și viceprimari argeșeni au fost achitați in dosarul Consultanța.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor pronunta pe 26 iunie sentinta definitiva in dosarul in care fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata in prima instanta pentru favorizarea infractorului, transmite Agerpres.ro. La ultimul termen de judecata, desfasurat marti, un procuror…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a avut loc un termen in dosarul accidentului in care a murit politistul Bogdan Gigina, ca este singurul om trimis in judecata pentru ucidere din culpa "stand pe bancheta din spate a masinii". Gabriel Oprea…

- ICCJ amana din nou procesul in care este judecat si Sebastian Ghita Sebastian Ghita. Înalta Curte de Casatie si Justitie a amânat pentru 14 iunie, pronuntarea unei prime decizii în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat miercuri, pentru 20 iunie, pronuntarea unei prime sentinte in dosarul in care sunt judecati pentru fapte de coruptie deputatul Mircea Draghici, fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu, 38 de inculpati care la data faptelor…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat, miercuri, pentru 5 iunie, pronuntarea in dosarul Gala Bute.In acest dosar Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. ...

- DNA a solicitat la ICCJ cate sapte ani de inchisoare pentru fostul presedinte al CJ Arges, Constantin Nicolescu, si pentru Mircea Draghici, secretarul Camerei Deputatilor, in dosarul in care sunt judecati pentru fapte de coruptie privind atribuirea unor contracte de consultanta. De curand, Inalta Curte…