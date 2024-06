Stiri pe aceeasi tema

- Baia Mare sarbatorește 1 iunie cu cele mai frumoase și distractive activitați, jocuri și momente pentru copii! Dragi parinți, de Ziua Copilului sunteti asteptati cu cei mici intr-un numar cat mai mare pe Campul Tineretului, pentru a sarbatori impreuna una dintre cele mai frumoase zile din an. Va fi…

- Mircea Dolha (Partidul Național Conservator Roman – formațiune condusa de europarlamentarul Cristian Terheș) candideaza la Primaria Baia Mare. Situația de la Baia Mare este cu atat mai tensionata cu cat dupa vacantarea poziției de primar a municipiului Baia Mare, funcția de primar interimar a fost ocupata…

- Intr-un anunț surprinzator facut intr-o zi cu o semnificație speciala, Ziua de Florii, Mircea Dolha și-a anunțat intenția de a candida pentru fotoliul de primar al Baia Mareului. Intr-o declarație emoționanta facuta in aceasta minunata Zi de Florii, Dolha a transmis un mesaj de incredere și de speranța…

- Astazi se implinesc 100 de ani de la nașterea lui Ion Lucian. Cand l-am intalnit prima data, Maestrul imi spunea: „Daca ma ajuta Dumnezeu sa apuc sa ridic prima Cortina la noul teatru, dispar cu constiinta impacata. Se va spune «teatrul asta… l-a facut Lucian!»”. Despre Romania?! „Am iubit-o prea mult…

- Polițiștii de prevenire au intrat in universul copiilor de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 30 și Gradinița Step by Step din Baia Mare. Polițiștii le-au expus povești cu talc celor mici, care sa ii ajute sa fie in siguranța in orice situație. Astfel au aflat ce trebuie sa faca atunci cand se pierd…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat recent intr-un interviu la Euronews ca asociația trebuie sa depuna toate documentele contabile pentru a ști cat a costat acea cladire, pentru a fi intabulata. „Exista o solicitare catre aceasta asociație care a facut un lucru admirabil din punctul meu…

- Se joaca ultimele carți pe masa politica baimareana! In aceasta seara, pe grupurile interne ale social democraților maramureșeni s-a facut marele anunț: Doru Dancuș este candidatul PSD pentru Primaria Municipiului Baia Mare! Saptamana care vine urmeaza sa fie parafat totul intr-o ședința a Consiliului…

- Președintele Klaus Iohannis, a salutat, sambata, „reușita Romaniei in procesul privind Roșia Montana” și a felicitat echipele de specialiști implicate in susținerea cauzei noastre. „Salut reușita Romaniei in procesul privind Roșia Montana și felicit echipele de specialiști implicate cu profesionalism…