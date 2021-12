Mircea Dinescu vrea să vândă puloverul purtat la Revoluție (video) Poetul Mircea Dinescu susține ca vrea sa vanda celebrul pulover purtat in studioul TVR la Revolutia din 1989. Intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca mai are puloverul pe care l-a purtat la Revolutie, poetul a raspuns pozitiv. „Il am pe undeva si as vrea sa il scot la licitatie. In vremea capitalismului sa castig si eu macar ceva, ca multi tampiti isi inchipuie pe internet, ”Dinescu, la Revolutie ti-ai luat.”..Eu am vrut sa nu fiu umilit de aceasta lume in care am intrat si nu am crezut vreodata ca o sa traiesc in capitalism. Eu am crezut ca vine tovarasul Iliescu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

