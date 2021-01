Stiri pe aceeasi tema

- Daca pentru o perioada buna Cristi Borcea a fost nevoit sa stea in arest și departe de familie, iata ca lucrurile s-au schimbat, iar acum acestea e aproape de Valentina Pelinel și cei cei trei copii pe care ii au impreuna! Gestul facut de afacerist pe internet!

- Mircea Dinescu, celebrul poet, dar și prezentator tv, este, de cateva saptamani, pensionar cu acte in regula. El sustine ca a trebuit sa faca acest pas pentru a-și asigura existenta, dupa ce a dat faliment cu restaurantele lui din București. Primul om din Romania care a MURIT dupa ce s-a vaccinat…

- Prețioasa resursa „istorica” a Devei – Andezitul Structura geologica a dealurilor din jurul Devei a oferit, de-a lungul vremii, o prețioasa resursa naturala – piatra de andezit, o roca granitica, de o duritate aparte. Inca din eneolitic, andezitul devean a fost utilizat, in special…

- Dorina Rusu, membra in Consiliul Național al Audiovizualului, s-a autosesizat dupa Revelionul de la TVR1, prezentat de Mugur Mihaescu, catalogat ca fiind un "spectacol grotesc". Dorina Rusu sustine ca televiziunea publica a incalcat legislatia audiovizualului si a instigat la nerespectarea masurilor…

- Volumul total al veniturilor din activitatea in sectorul comunicațiilor electronice (telefonie, Internet, retransmisie a programelor audiovizuale) s-a redus in trimestrul III fața de aceeași perioada a anului 2019 cu 5,1%. Acesta a constituit puțin peste 1,5 miliarde de lei, transmite infotag.md Despre…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berzasca - judetul Caras Severin au depistat in zona de competenta zece cetateni Siria si Kuweit, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni. In data de 22.12.2020,…

- La data de 4 decembrie 1888 apare la Bucuresti Fantana Blanduziei, o foaie literara, politica si saptamanala condusa de un comitet de redactie in frunte cu poetul Mihai Eminescu.Fantana Blanduziei a fost o foaie literara, politica si saptamanala infiintata de Ion Gorun Alexandru I. Hodos si fratii sai…

- Mircea Dinescu a implinit saptamana asta 70 de ani. Progenitura superstar ieșita din intrepatrunderea comunismului și capitalismului, Dinescu este poet de afaceri și face afaceri de poet, e politician, e superstar, chiar și “moșier”, cum i-a spus candva Iliescu, dar are uneori un seducator zvac proletar…