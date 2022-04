Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se pregateste sa introduca starea de criza in Romania, potrivit surselor Antena 3. Aceasta nu va avea efecte asupra populatiei, ci mai degraba se refera la decizii de securitate si aparare nationala.

- Guvernul pregatește starea de criza in Romania: Ce inseamna aceasta situație și ce efecte are Guvernul pregatește starea de criza in Romania: Ce inseamna aceasta situație și ce efecte are Guvernul se pregatește pentru a introduce starea de criza in Romania, arata surse ale Antena3. Citește și: ”SITUAȚIA…

- Un tanar, de 25 de ani, din Ucraina, a ajuns cu rani impușcate la Spitalul din Sighetul Marmației, informeaza Antena3 . El era din Turkmenistan și lucra ca și taximetrist in Kiev. La sfarșitul saptamanii trecute, a fost impuscat in braț și in picior, in timp ce era in mașina sa. In apropiere de Kiev,…

- SURSE| Guvernul pregatește eliminarea limitei de militari straini care pot staționa in Romania: Premierul a convocat task-force-ul SURSE| Guvernul pregatește eliminarea limitei de militari straini care pot staționa in Romania: Premierul a convocat task-force-ul Premierul Nicolae Ciuca a convocat vineri…

- Tari din Europa Centrala se pregateau pentru a primi refugiati din Ucraina, Polonia anuntind infiintarea unor puncte de primire la frontiera, iar Ungaria planuind sa trimita trupe pentru a crea un coridor dedicat, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro. Polonia, Ungaria, Slovacia si Romania, foste…

- Bursucu, Viviana Sposub si George Tanase vor prezenta „Dimineața cu noi” , noul matinal de la ora 8:00, la Kanal D. Prezentatoarea se bucura ca s-a alaturat acestui nou proiect, abia așteapta sa apara pe post de luni pana vineri. Bursucu, unul dintre cei mai tonici si indragiti oameni de televiziune,…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat, luni seara, la Antena 3 ca la protestul pe care-l organizeaza in 27 februarie ar vrea sa fie cat mai multi romani, el precizand ca actiunea este ”strigatul romanilor care vor preturi reduse la RCA, la carburant, la facturi si o directie in tara”. George Simion…

- Guvernul pregatește o masura care va avea un impact uriaș și se va resimți in buzunarul fiecarui roman. Executivul va propune Comisiei Europene eliminarea totala a TVA-ului pentru alimentele de baza. Guvernul ia in considerare și chiar va propune Comisiei Europene TVA zero la alimentele de…