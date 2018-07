Stiri pe aceeasi tema

- Lideri ai fostului PDL, in frunte cu Vasile Blaga, si-au anuntat intoarcerea in prim-planul vietii politice autohtone, printr-o intalnire la sediul PNL din Modrogan. Miscarea, care anunta o evolutie interesanta in urmatorii doi ani electorali, a fost "prezisa" cu 10 zile inainte de Daniel Funeriu,…

- Jurnalistul Rareș Bogdan susține ca in cazul in care Klaus Iohannis ar fi refuzat sa o revoce din funcție pe Laura Codruța Kovesi, PSD l-ar fi suspendat de urgența, iar in perioada de interimat la Cotroceni ar fi trecut toate legile controversate ale PSD.Citește și: Operațiunea care a produs…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) i-a condamnat, miercuri, la 5 ani de inchisoare, pe Szocs Zoltan si Beke Istvan Attila, membri ai gruparii “Miscarea de Tineret 64 de Comitate” (HVIM) din Transilvania, in cauza in care sunt acuzati ...

- PSD si-a facut in detaliu planul suspendarii in Parlament a presedintelui Klaus Iohannis, iar partidul este decis sa-l puna in practica daca seful statului nu o va demite pe Laura Codruta Kovesi din functia de sef al DNA, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse politice. Nu este clar daca declansarea…

- Declaratie de ultima ora facuta de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis privind decizia asteptata astazi din partea judecatorilor Curtii Constituționale a Romaniei privind sesizarea conflictului instituțional dintre Guvern și Președinție, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruța…

- Deputatul PNL, Florin Roman, a declarat marti ca majoritatea PSD-ALDE a dat dovada, in cadrul Comisiei juridice din Camera Deputatilor, de ''blatul'' existent intre presedintele PSD, Liviu Dragnea si presedintele PMP, Traian Basescu."Majoritatea PSD-ALDE a dat dovada blatului existent intre…

- Victor Ponta si Gabriel Oprea, intalnire de taina pentru dinamitarea coaliții de guvernare! Fostul prim-ministru si fostul lider UNPR au luat masa impreuna la un restaurant aflat la marginea Capitalei, scriu jurnalistii de la national.ro.Discutiile s-au purtat pe tema ruperii cat mai multor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca plangerea penala depusa la DIICOT ar putea complica serios lucrurile pe scena politica. Orban arata ca s-ar putea ajunge inclusiv la alegeri anticipate, dar președintele suspenda premierul, iar apoi refuza sa numeasca un premier de la PSD. Citește…