- Klaus Iohannis conduce cu 45,7% din mentiunile valide de vot in sondajul IMAS. Pe locul 2 se afla Mircea Diaconu, care ar obtine 16,7% din voturi. Urmeaza Viorica Dancila cu 15,1%. Dan Barna este abia al patrulea, cu 12,6 %. Theodor Paleologu ar aduna 6,9% din mentiunile…

- Candidatul independent la prezidentiale, Mircea Diaconu, sustinut de ALDE, Pro România si Partidul Neoliberal, a declarat marti, la Satu Mare, ca "habar nu are" despre sansele de a câstiga Presedintia si nici nu se gândeste

- Conform sondajului CURS, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, Klaus Iohannis ar obține 37%. De asemenea, prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, ar intra in turul II cu 20%. Pe locul 3 il regasim pe Dan Barna, candidatul USR-PLUS, care ar obține 13%. Pe turnanta vine candidatul susținut…

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale, sustinut de catre Pro Romania si ALDE, Mircea Diaconu, a atras atentia, joi, asupra faptului ca nu presedintele Romaniei este cel care decide premierul. Diaconu a declarat, in cadrul unei intalniri cu electoratul din Botosani, ca primul-ministru…

- Prezidentiale 2019. Candidatul la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu, sustinut de catre Pro Romania si ALDE, a declarat, joi, la Botosani, ca obiectivul sau nu este sa ajunga presedintele Romaniei,...

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu a declarat joi, la Oradea, ca problema aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este „dovada slabiciunii noastre” si s-ar putea rezolva „foarte...

- „Diaconu a ințeles ca președintele trebuie sa fie al tuturor romanilor, ca președintele trebuie sa fie glasul unei parți largi a cetațenilor. Il cunosc din tinerețe. Știu cand s-a lansat. Erau doi actori tineri foarte apreciați, Mircea Diaconu și Dan Nuțu. A evoluat foarte mult. A invațat cum funcționeaza…

- Un zvon capata tot mai multa relevanța. Cu atat mai mult cu cat nu este infirmat de cel in cauza. Și anume ca Mircea Diaconu ar urma sa devina candidatul Pro Romania la alegerile prezidențiale. Eu unul nici in ruptul capului nu pot sa cred ca este posibil așa ceva. Și am in acest sens mai multe motive.…