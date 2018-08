Stiri pe aceeasi tema

- Chuba Akpom (22 de ani) a fost prezentat astazi oficial la PAOK Salonic. Englezul a semnat un contract valabil pentru urmatoarele 3 sezoane. "Sunt incantat ca am ajuns aici. Știu ca fanii transmit o energie unica in lume. Va fi o provocarea interesanta pentru mine și vreau sa duc acest proiect la indeplinire.…

- Punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria s-au aglomerat, in ultimele zile, atat pentru ca multi romani care lucreaza in afara tarii au inceput sa vina in vacante acasa, cat si pentru ca mii de persoane aflate in tara pleaca in excursii in strainatate. La Nadlac II, marti dupa-amiaza,…

- Pana la sfarsitul anului, aproximativ 15 proiecte de parteneriat public-privat vor fi demarate, incusiv pentru trei autostrazi, a precizat Darius Valcov, consilier al prim-ministrului. „In Romania, pana la sfarsitul acestui an, se va demara licitatia pentru canalul Dunare-Bucuresti in parteneriat cu…

- UE pregatește noi reguli pentru transportatorii rutieri. Sute de mii de firme și milioane de angajați, inclusiv din Romania, vor fi afectați de aceste schimbari. Printr-o spectaculoasa rasturnare de situație in Parlamentul European, Franța și Germania sunt insa primele țari vizate. Semnalul de alarma…

- "Am solicitat Secretariatului General al Senatului sa sporeasca masurile de securitate pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare si daca vorbim de prelungirea sesiunii parlamentare in asa fel incat evenimentele pe care le-am avut saptamana trecuta sa nu se mai repete. Am mandatat staff-ul prin…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Alte 3 meciuri d ela Mondiale ne-au intrat astazi in vizor. Mizam pe confruntare echilibrata, cu cel mult 3 modificari ale tabelei, in Costa Rica – Serbia. Ambele au ca ținta un finiș pe locul secund al grupeiE, in care Brazilia pare a fi, teoretic, favorita certa.…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE pun la bataie puțin peste 1.000 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.023 locuri de munca…

- Salarii pentru muncitorii detasati in alt stat membru al UE Muncitorii detasati temporar într-un alt stat membru al UE trebuie sa primeasca un salariu egal cu cel al unui lucrator local pentru aceeasi munca în aceleasi conditii, potrivit noilor norme adoptate azi de Parlamentul European.…