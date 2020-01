Stiri pe aceeasi tema

- ”O ROMANIE VERDE ȘI CURATA — Pactul pentru salvarea naturii romanești devine parte integranta a proiectului Romania 10 in 10”, este anunțul pe care Mircea Diaconu, Ilan Laufer și Alexandru Ion Coita il fac, dupa ce au pus bazele unui nou proiect.Platforma Social Liberala, fondata de Laufer…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. Potrivit datelor oficiale, Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a votat, duminica, pentru o Romanie demna, respectata si normala, potrivit Agerpres. "Am votat pentru o Romanie demna, pentru o Romanie sigura, pentru o Romanie respectata, pentru o Romanie care conteaza. Am votat cu o forta calma, care sa…

- EuropaFM organizeaza in seara asta de la 20.30 o dezbatere electorala cu toti candidatii la prezidentiale. Postul radio afirma ca a transmis invitatii catre Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu si Kelemen Hunor si ca emisiunea va avea loc indiferent de cine vine.