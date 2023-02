Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Marius Alexe a oferit un interviu despre copilarie. Inca de la 10 ani și-a dorit sa devina fotbalistul, iar visul i s-a indeplinit, insa el s-a accidentat și a fost nevoit sa treaca prin operații și recuperari. De asemenea, antrenorul de fotbal a mai spus și care…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Chițu a oferit primul interviu dupa moartea mamei sale, care s-a stins din viața anul trecut. Artistul a facut confesiuni ieri, chiar de ziua lui de naștere. Cantarețul a implinit frumoasa varsta de 43 de ani. Iata ce dezvaluiri a facut in cadrul emisiunii!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Florentin Petre a oferit primul interviu despre divorțul de Margarita Peychinska. Fostul fotbalist a vorbit despre relația in care a ramas cu fosta soție, avand in vedere ca cei doi au un copil impreuna. Iata ce dezvaluiri a facut Florentin Petre despre divorț!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Madalina Crețan a oferit un interviu cu ochii in lacrimi despre cum s-a stins din viața Nosfe. Soția regretatului artist a povestit totul din seara aceea, iar ea a precizat ca a fost cu el la concert. Iata ce dezvaluiri dureroase a facut fosta concurenta de la Chefi…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Elisabeta Lipa a marturisit ca a renunțat la iubire pentru cariera. Marea sportiva a facut mari sacrificii pentru visul ei, iar acum este o femeie implinita din toate punctele de vedere. Iata ce marturisiri inedite a facut canotoarea in cadrul emisiunii!

- O artista de muzica populara a vorbit despre drama care i-a dat viata peste cap. Interpreta a devenit psihologul propriului tata, aflat pe patul de moarte! In exclusivitate, la Antena Stars, aceasta a facut marturisiri dureroase.

- Catalin Botezatu, care are 56 de ani, și-a inceput cariera ca manechin, iar acum e unul dintre cei mai apreciați creatori de moda din Romania. Intr-un interviu pentru revista VIVA!, designerul a povestit ca a renunțat la multe pentru cariera lui, insa roadele au aparut. Are o avere cu care se mandrește,…