Mircea Diaconu, după sondajul IMAS care-l anunță în turul doi al prezidențialelor Intrebat de Agerpres cum se vede la acest moment, dupa ce sondajul de opinie IMAS l-a plasat pe locul al doilea in preferintele electoratului, Mircea Diaconu a spus: "Nu ma vad in niciun fel, nu pierd vremea cu lucruri de tipul asta si pentru ca sondajele pe perioada asta sunt atat de diferite intre ele si, pana la urma, nu stiu, se fac afaceri bune pe sociologie acum, ca se cere, toata lumea are nevoie de sondaje si, uite asa, se practica genul asta, probabil (...) Nu cred in ele, in cifre, nu sunt foarte atent la ele, nici nu am timp de asa ceva, pentru ca nu-mi ajung minutele, d-apoi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

