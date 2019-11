Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Diaconu l-a asemanat pe Klaus Iohannis cu Nicolae Ceaușescu, dar i-a dat un punct in plus fostului președinte comunist, pentru ca, in comparație cu actualul președinte al țarii, acela era ”un bun orator”.Diaconu, candidat la alegerile prezidențiale susținut de ALDE, PRO Romania și Partidul…

- Klaus Iohannis s-a dezlantuit la adresa PSD intr-un discurs electoral cu aproape o saptamana inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale. "Acesti pesedisti arata o disperare urata. Li-i frica PSD-iștilor. Se agața cu disperare de fiecare zi, cat mai raman la putere. O disperare urata.…

- Mircea Diaconu a declarat la Romania TV ca asa cum militarii mor pe front in numele Romaniei tot asa se moare si in tara. "Au murit oameni aparand pamantul tarii. Si ei sunt tot in uniforma, padurarii. Solicit, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca acestia sa fie declarati si ei eroi de razboi, pentru…

- Mircea Diaconu, candidatul Alianței "Un OM" la prezidențiale, l-a atacat pe Klaus Iohannis, in direct la Romania TV, despre care spune ca este autorul crizei politice din Romania."Din pacate, criza in care se afla lumea politica este urmare a prestației lui Iohannis, cerand, de ani de zile,…

- 'PSD, eu personal, nu vom vota guvernul Orban. Demersul pare unul de amatori, plecand de la desemnarea premierului si de la programul de guvernare inexistent. (...). Ramane doar ceea ce s-a prezentat in spatiul public pana acum de reprezentantii PNL si USR, respectiv disponibilizari in administratie,…

- Klaus Iohannis a vorbit despre calitatea educatiei la Universitatea Bales Bolyai, mentionand prioritizarea educatiei in viata statului, toleranta si promovarea excelentei in educatie si cercetare. Universitatea Babes Bolyai este una dintre universitatile romanesti bine pregatite, iar atitudinea si abordarea…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, s-a intalnit, joi, cu sindicaliștii din Poliție. Dupa intrevedere, unul dintre cei mai cunoscuți lider de sindicat din Romania, Dumitru Coarna, l-a pus la zid pe Fifor.Potrivit lui Coarna, Guvernul „vrea sa subordoneze total Poliția”, printr-o mutare…

- Judecatoarea Dana Girbovan susține ca a cerut primului-ministru ”independența deplina” in exercitarea mandatului de ministru al Justiției afirmand ca iși dorește ca ministerul sa nu ajunga subiect de dispute intre palate. ”Am acceptat de principiu propunerea, cu condiția de a-mi fi asigurata independența…