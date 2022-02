Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac a vorbit, duminica, la B1 TV, despre planurile militare ale Rusiei, care ingrijoreaza atat Europa, cat și SUA. Europarlamentarul PMP a subliniat faptul ca liderul de la Kremlin a inchis orice mijloc de dialog diplomatic, ceea ce inseamna ca se apropie momentul invaziei Ucrainei. De asemenea,…

- "Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra", a afirmat, duminica, seful diplomatiei romane, la un post TV. El a adaugat ca, in cazul unei actiuni militare a Rusiei in Ucraina, "exista un raspuns care va fi dat Federatiei Ruse"."Ne-am…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Moscova a amenintat vineri tarile occidentale cu "cele mai grave consecinte" daca ele vor continua sa ignore "ingrijorarile legitime" in ceea ce priveste intarirea militara a SUA si NATO in Ucraina si la frontierele Rusiei, relateaza AFP. "Acest lucru poate fi evitat daca Washingtonul reactioneaza…

- Maia Sandu spune ca a scos Republica Moldova din izolare, însa, prof. univ. Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Bratianu” al Academiei Române (ISPRI) are o cu totul alta parere. Potrivit lui Dungaciu, ”Republica…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a avut convorbiri cu secretarul de stat adjunct al SUA, Wendy Sherman. Cei doi oficiali s-au consultat in vederea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO și a reuniunii Consiliului NATO – Rusia . Miniștrii de Externe din țarile NATO vor avea o reuniune…

- Federația Rusa urmarește cu atenție evenimentele care au loc in aceste clipe in Kazahstan, țara vecina a Rusiei. Ministerul de Externe rus a venit cu o reacție la cele intamplate in Republica Kazahstan.