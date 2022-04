Mircea Coșea: „Sigur există înțelegeri în piață în legătură cu anumite produse” Analistul economic Mircea Coșea nu crede ca scumpirea alimentelor o sa se opreasca. Tocmai de aceea spune ca trebuie sa pastram neaparat producția interna ca sa compensam aceasta creștere care va veni inevitabil din creșterea prețului la ingrașaminte. O creștere la tot ceea ce inseamna agricultura intensiva, mai spune specialistul. „Exista inca un element pe care trebuie sa il luam in calcul și care este in favoarea Romaniei”, adauga Mircea Coșea. „Razboiul din Ucraina oricat de cinici suntem ar aduce un spor de beneficiu Romaniei pentru faptul ca devine un important producator și un important… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania isi va revizui tinta de crestere economica pentru acest an, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. „Este clar ca razboiul lui Putin in Ucraina are un impact, nu doar asupra economiei europene dar si asupra celei mondiale, si va fi o revizuire, in jos, a cifrelor privind…

- Peste 2.500 de locuitori ai orasului portuar Mariupol, situat la Marea Neagra, au fost ucisi de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, declara luni, intr-un interviu televzat, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Oleksii Arestovici, relateaza AFP. Arestovici precizeaza ca…

- Achim Irimescu, ministru plenipotentiar in cadrul Reprezentantei Romaniei la Uniunea Europeana (UE), susține ca nu e niciun pericol pentru o lipsa de produse alimentare pe piata europeana, stocurile fiind de peste 30 de milioane de tone de hrana in statele membre. El recunoaște, insa, ca peste 10 milioane…

- Razboiul din Ucraina va produce un șoc asupra ofertei globale și costului alimentelor, a declarat șeful uneia dintre cele mai mari companii de ingrașaminte din lume. Yara International, care opereaza in peste 60 de țari, cumpara cantitați considerabile de materii prime esențiale din Rusia. Prețurile…

- Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a dat asigurari ca Romania detine suficiente rezerve de grane si alimente pentru a rezista crizei provocate de invazia Rusiei in Ucraina. El a precizat ca nu are in vedere o limitare a exporturilor de grau in acest moment. Declarația ministrului vine in contextul…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Chișinau va cere Parlamentului sa declare starea de urgența in țara și le-a cerut cetațenilor moldoveni din Ucraina sa revina acasa. Vezi și Razboiul a inceput! Ucrainenii fug din calea atacului Știre in curs de actualizare…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- Am stat de vorba cu doi dintre cei mai renumiți economiști din Romania: Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR și Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal. Amandoi spun ca nu vad nicio soluție rapida de ieșire din criza din energie, care influențeaza 80% din creșterea prețurilor și a…