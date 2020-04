Mircea Coșea SEMNALEAZĂ: 'România e în momentul în care recuperarea economică va fi EXTREM de grea. Trebuie să înceapă o relaxare' Autoritațile ar trebui sa inceapa o relaxare treptata a restricțiilor, așa cum au inceput și alte state, este de parere profesorul de economie Mircea Coșea, intrucat economia se afla intr-o situație de blocaj din care se va recupera greu. Criza sanitara omoara oameni acum, dar și criza economica poate sa omoare oameni dupa o anumita perioada, a adaugat Mircea Coșea. „Problema este - și mie mi se pare ca trebuie sa-i acordam atenție din ce in ce mai multa - ca nu facem un echilibru foarte real și foarte corect intre criza sanitara și criza economica. Sa știți ca gravitatea in economie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

