Actuala situație, in mod paradoxal, ar trebui sa ne covina. Sa nu va șocați de ceea ce va spun. Nu inseamna ca ne convine un razboi. Nu inseamna ca ne convin pierderi de vieți omenești și caderea economica globala, dar ne convine ca se destructureaza un sistem in care noi nu puteam sa acționam, pentru ca am intrat in Uniune (UE n.r.) prea tarziu, cu forța prea mica și n-aveam capacitatea ca sa schimbam ceva, a declarat economistul Mircea Coșea.