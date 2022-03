Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, susține ca a discutat cu premierul Ucrainei, Denys Sjmyhal, iar acesta l-a informat ca Rusia ataca pe toate fronturile, iar situația din Ucraina este una extrem de grava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Efortul Romaniei din aceasta perioada a fost extrem de intens, pentru ca alaturi de partenerii si aliatii nostri din NATO, alaturi de celelalte state membre ale Uniunii Europene, in relatia cu partenerul strategic american, am incercat sa gasim solutii pentru dialog, solutii pentru dezescaladare. Trebuie…

- Cancelarul german Olaf Scholz și președintele SUA Joe Biden sunt de acord ca situația din Ucraina trebuie evaluata ca „extrem de grava”, deoarece exista inca riscul unei agresiuni militare ulterioare a Rusiei, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Hebestreit, potrivit…

- Romania iși repatriaza familiile diplomaților din ambasada Romaniei la Kiev, de teama inceperii razboiului, informeaza Antena 3. Țara noastra nu este prima care iși retrage personalul neesențial de la Kiev. Rand pe rand, țarile occidentale iși scot oamenii din Ucraina. Ambasada SUA la Kiev a ordonat,…

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara ca in momentul de fata Romania are gandita o rezerva strategica ce cuprinde un stoc important de locuri in care ar putea sa cazeze mii de posibili refugiati. El a fost intrebat la Antena 3 ce capacitati de cazare ar putea avea Romania…

- Mircea Cosea, analist economic, a tras mai multe concluzii privind situatia "grava" din energie in Romania, inainte de sedinta coalitiei de guvernare. Acesta spune ca "pachetul de masuri trebuia luat din timp". Intrebat cum vede declaratiile facute cu privire la masuri in domeniul energiei, pentru a…

- Numarul imbolnavirilor noi de COVID-19 s-a dublat in Romania. Aproape 9.000 de infectari au fost raportate in ultimele 24 de ore. Bilantul este in crestere si in Ucraina. Autoritatile din tara vecina au raportat aproximativ 5.500 de cazuri noi, dublu fata de ziua precedenta.