- Economistul Mircea Coșea crede ca fara masuri rapide și ferme din partea Guvernului, cetațenii, respectiv companiile din țara noastra nu vor mai putea face fața inflației explozive. „E o situație care incepe sa nu fie ingrijoratoare, ci periculoasa. Suportabilitatea populației incepe sa fie…

- Comisia Europeana a dat joi publicitatii un nou set de previziuni privind cresterea economica in zona euro si Uniunea Europeana, in ambele cazuri prognozele de crestere pentru acest an fiind revizuite in jos dupa un inceput de an mai slab decat se astepta, informeaza un comunicat al Executivului comunitar,…

- Economistii se asteptau ca BNR sa majoreze dobanda de politica monetara cu 0,25 , dat fiind istoricul recent al masurilor anterioare. Dar Banca Nationala a Romaniei a majorat de joi, 10 februarie 2022, dobanda de politica monetara cu 0,5 puncte procentuale de la 2 la 2,5 .BNR a mai decis si majorarea…

- Tehnicianul de 45 de ani spera sa nu preia porecla lui Gigi Mulțescu dupa ce a parasit-o pe Clinceni, formație cu grave probleme financiare, a preluat Gaz Metan, unde nu-i situația roz, și a fost foarte aproape de Dinamo, dorit de Iuliu Mureșan

- Mircea Cosea, analist economic, a tras mai multe concluzii privind situatia "grava" din energie in Romania, inainte de sedinta coalitiei de guvernare. Acesta spune ca "pachetul de masuri trebuia luat din timp". Intrebat cum vede declaratiile facute cu privire la masuri in domeniul energiei, pentru a…

- Situația de la Gaz Metan Mediaș parea dezastruoasa, dar va fi reparata in lunile urmatoare, așa ca echipa nu o sa mai arate ca o condamnata la retrogradare. Gazul era in pericol sa nu termine campionatul din cauza datoriilor pe care le acumulase clubul fața de jucatori, insa ardelenii se vor prezenta…

- Comisia de Strategie și prognoza a menținut estimarea de creștere economica pentru 2021 la nivelul din vara, de 7%. O diferența este data de PIB-ul nominal, care urca cu 1,3%, fața de prognoza anterioara, la 1.190,3 miliarde lei.Ca veste proasta, noua cifra a inflației prognozate pentru finalul anului…