- Prețul petrolului a atins, luni, cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani. Cauza ar fi temerile ca o posibila invazie a Ucrainei de catre Rusia ar putea declanșa sancțiuni americane și europene care ar perturba exporturile de la cel mai mare producator mondial pe o piața deja restransa. Cotația țițeiului…

- OMV Petrom se asteapta la o scadere a preturilor la gaze si electricitate incepand cu vara urmatoare, insa nu la nivelurile de anii trecuti, a afirmat, joi, Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa, informeaza AGERPRES . El a fost intrebat cum estimeaza evolutia…

- OMV Petrom se asteapta la o scadere a preturilor la gaze si electricitate incepand cu vara urmatoare, insa nu la nivelurile de anii trecuti, a afirmat, joi, Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa. El a fost intrebat cum estimeaza evolutia preturilor in acest…

- Germania ar putea renunta la suprataxa perceputa pe facturile consumatorilor de electricitate, care fusese inclusa in vederea sprijinirii energiei regenerabile, pentru a atenua povara cresterii costurilor la energie asupra gospodariilor, a afirmat ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters.Taxa,…

- Benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in Romania, dupa ce inceputul de an a adus noi creșteri semnificative. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro , prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie era de 6,59 lei pe litru, in timp ce prețul mediu al motorinei era de 6,52…

- Multe din sosirile navelor de croaziera maritime si fluviale in Portul Constanta din 2022 ar putea fi anulate din cauza tensiunilor geopolitice din bazinul Marii Negre, a avertizat luni, intr-o postare pe Facebook, Corina Martin, presedintele de onoare al Asociatiei Patronale RESTO Constanta si fost…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment”, dar a precizat ca tara “trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”. “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania…

- Prețul lemnului continua sa creasca, aceasta fiind un motiv de ingrijorare atat pentru gospodariile care se incalzesc cu lemn, cat și pentru industria mobilei care il utilizeaza ca materie prima....