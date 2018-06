Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala, mobilizarea la protest este facuta pentru ora 18.00, in Piata Victoriei. In cadrul evenimentului "Cod rosu de OUG" creat pe Facebook peste cinci mii de persoane s-au aratat interesate si aproape trei mii au precizat ca vor participa. "SOLIDARITATE! Hai in strada! Aceiasi…

- „Daca pana acum președintele nu ar fi avut niciun fel de subiect de campanie, in acest moment campania electorala este incontestabil declanșata, fie ca este o campanie pentru suspendare, pentru referendumul de demitere a președintelui, pentru campania de anul viitor. Oricum ar fi, Klaus Iohannis are…

- Cateva sute de persoane s-au strans, sambata, in Piata Victoriei din Capitala si striga ”Demisia” si ”Hotii”. Oamenii se tem de adoptarea unei noi Ordonante 13 si cer vigilenta sporita, dar si mobilizare la proteste. Manifestarea, organizata ca de fiecare data pe retelele…

- UPDATE.Cateva sute de persoane s-au strans, sambata, in Piata Victoriei din Capitala si striga ”Demisia” si ”Hotii”. Oamenii se tem de adoptarea unei noi Ordonante 13 si cer vigilenta sporita, dar si mobilizare la proteste.Manifestarea, organizata ca de fiecare data pe retelele de socializare,…

- ”Imi amintesc ca imediat dupa revolutie si chiar putin inainte - eram mic, avem 13 ani - ma intrebam foarte des cum de s-a ajuns acolo, cum de a fost posibil ca un singur om sau mai bine zis o mana de oameni sa ajunga sa controleze o tara intreaga si cred ca raspunsul este: oamenii nu au luat atitudine,…

- Nicusor Dan afirma ca Liviu Dragnea, alaturi de liderii PSD si ALDE, pregatesc Romania solidaritatii infractorilor. "Liviu Dragnea a declarat razboi romanilor cinstiti si si-a cerut scuze infractorilor din puscarii pentru ca nu a reusit sa modifice mai repede legile in favoarea lor, pentru a-I scapa…

- Oamenii s-au adunat in fata Guvernului imediat dupa declaratiile lui Liviu Dragnea, care a spus ca nu renunta la functia de presedinte al Camerei Deputatilor, nici la cea de lider al socia- democratilor, si le-a cerut iertare romanilor care se afla in inchisori pentru ca nu a fost modificat mai rapid…

- "PSD i-a tradat pe romani pentru un infractor, alegand sa faca scut in jurul lui Dragnea. Din acest moment, fiecare clipa pe care PSD o petrece la conducerea tarii este o amenintare la adresa viitorului Romaniei. Acest partid trebuie sa plece de la putere!", sustine USR. In opinia USR, PSD…