Stiri pe aceeasi tema

- Paul Ipate a fost pus la zid de unii internauți. Celebrul actor a fost jignit fara rețineri de un roman care il urmarea pe rețelele de socializare. Barbatul a postat cuvintele incredibile primite de la acesta chiar pe pagina sa oficiala de Facebook. Soția artistului a sarit in apararea partenerului…

- Autorul celebrelor romane „It” si „The Shining”, Stephen King, si-a exprimat opinia despre fostul presedinte SUA Donald Trump, intr-un interviu pentru The Sunday Times, spunand ca „a fost un presedinte ingrozitor si este o persoana ingrozitoare”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In familia lui Valentin Costache, el comanda, iar soția platește. Daca va așteptați ca fotbalistul roman, care joaca pe post de extrema la Rapid București in Liga I, sa fie cel care ”decarteaza” o ieșire in oraș, va inșelați. In ce ipostaze au fost surprinși cei doi de paparazzii celui mai tare site…

- Noul antrenor de la FC U Craiova iși lasa soția sa faca plațile, in timp ce el face ... curațenie. Marius Croitoru nu ține cont de rolurile convenționale ale barbatului și ale femeii intr-o casnicie, caci bani stau la soția lui, potrivit imaginilor surprinse de paparazzii SpyNews.ro.

- Imaginile surprinse de paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, sunt dovada vie ca lui Dan Tatoiu nu ii priește la cumparaturi. Celebrul milionar parca este urmarit de ghinion. Și nu spunem noi asta, ci ”peripețiile” prin care a trecut in apropierea centrului comercial.

- Celebrul latifundiar Gigi Becali este cunoscut pentru relația sa stransa cu membrii familiei. Fie copii sau nepoți, Becali a știut intotdeauna sa-și țina aproape rudele, ca și in cazul nepotului sau, Lucian Becali. Tanarul despre care patronul FCSB spunea ca este nepotul preferat, este cunoscut ca un…

- Liliana Șumudica nu pare sa fie deloc interesata de regulile de circulație atunci cand se grabește sa ajunga undeva. Prin urmare, paparazzii SpyNews au surprins-o pe soția antrenorului de fotbal cand facea greșeli destul de grave in trafic.