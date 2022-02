Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se incumeta sa faca un credit imobiliar cauta in special apartamente cu 2 sau 3 camere. „In ultimul an și jumatate prețurile apartamentelor au crescut undeva la aproximativ 15%-20%, datorita scumpirilor materialelor. Acestea in momentul de fața se gasesc destul de greu, iar comenzile nu…

- Ioana Chicet Macoveiciuc a fost cel mai bine vandut scriitor in 2021, potrivit unei analize Libris, care arata ca 1 din 5 carti a fost livrata anul trecut in zona Bucuresti - Ilfov, unde valoarea medie a comenzilor a fost de 101 lei, la fel ca cea inregistrata la nivel national. La polul opus se afla…

- Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București și Institutul Cantacuzino anunța ca astazi, 5 ianuarie 2022, au depistat inca 91 de pacienți infectați cu noua varianta Omicron. Este vorba de 46 de barbați și 45 de femei, cu varstele cuprinse intre 0 – 80 de ani. Dintre aceștia, noua persoane…

- Ultima acțiune pe scena Targului de Craciun este dedicata Craciunului pe rit vechi. Miercuri, 5 ianuarie, sunteți așteptați la o seara cu „cesnica” și folclor sarbesc. Participa ansamblul și orchestra „Sveti Sava”, orchestra de tamburași „Batini Becari” și grupul vocal-instrumental „Biseri”.

- Geaba l-au acuzat adversarii politici ca nu are domiciliul in Timișoara și ca astfel n-ar avea dreptul sa ne fie edil. Cand a venit primar al Timișoarei, Dominic Fritz a fost pus in fața unei mari dileme. Sa fie neamț pana la capat și sa incerce sa ne invețe și pe noi nemțește sau sa ... The post Romanizarea…

- Comunicat a02.01.2022 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,81. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori: BOGDA 4.13 FOENI 3.44 Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile…

- U-BT Cluj (campioana României), CSO Voluntari (detinatoarea trofeului) si CSM Galati s-au calificat, joi, la turneul Final Four al Cupei României la baschet masculin, dupa victoriile obtinute în în returul sferturilor de finala.U-BT Cluj-Napoca a dispus pe teren propriu de…

- Joi seara, la Manufactura amatorii de rock au avut parte de o sarbatoare mai altfel: la fața locului membrii trupei aradene Dare’on Streets au colorat atmosfera cu doua reprize muzicale din repertoriul celebrei formații britanice Dire Straits. Formația este alcatuita din Dorin Sandici (keyborads/voce),…