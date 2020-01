Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Floreasca a primit o amenda administrativa de 200.000 de lei in urma controalelor de la minister aflate in desfasurare in urma decesului pacientei ce a suferit arsuri grave in timpul unei interventii...

- Mircea Beuran va putea profesa in continuare. Medicul a precizat de mai multe ori ca el nu se afla in sala de operatie atunci cand a izbucnit incendiul, fiind chemat sa ajute echipa medicala. Concluziile autopsiei in cazul femeii de 66 de ani care a ars pe masa de operatie de la Floreasca vor fi gata…

- Direcția de Sanatate Punblica a dat amenzi in valoare de 200.000 de lei Spitalului Floreasca din Capitala, relateaza digi24.ro.Informații de ultima ora in privința scandalului de la Spitalul de Urgența Floreasca, din Capitala, dupa ce, la sfarșitul lunii decembrie, o pacienta a luat foc pe masa de operație.Conform…

- Asistentele, brancardierii si anestezistul implicați in cazul femeii arse pe masa de operatie la Spitalul Floreasca vor fi primii audiati de procurori. Chirurgul Mircea Beuran a fost lasat ultimul pe lista audierilor, pentru ca anchetatorii vor sa aiba tabloul exact al interventiei inainte sa il ia…

- Asistentele, brancardierii si anestezistul implicați in cazul femeii arse pe masa de operatie la Spitalul Floreasca vor fi primii audiati de procurori. Chirurgul Mircea Beuran a fost lasat ultimul pe...

- Anchete multiple, in cazul pacientei care a luat foc pe masa de operație, la Spitalul Floreasca, iar duminica a murit. Accidentul este acum anchetat atat din punct de vedere profesional și administativ, cat și penal. In aceasta dimineața, la Spitalul Floreasca, Corpul de Control al ministrului Sanatații…

- Continua sa faca valuri cazul pacientei care a luat foc pe masa de operatie la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca), la data de 22 decembrie. Profesor doctor Mircea Beuran, acuzat in acest incident,...

- Doctorul Horațiu Moldovan, șeful Corpului de Control dinMinisterul Sanatații, a explicat, duminica, ca incidentul in urma caruia opacienta a fost arsa pe masa de operație in Spitalul Floreasca s-a produs dincauza folosirii greșite a bisturiului electric alaturi de un dezinfectantinflamabil. Secretarul…