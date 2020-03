Realizatorul emisiunii In gura presei, de la Antena 3, Mircea Badea, anunța, pe pagina sa de Facebook, ca este vizat de un dosar penal pentru o presupusa fapta din 4 iulie 2018. ”Tocmai am primit aceste acte. Iata datele: 4.07.2018 se petrece “presupusa fapta”. 21.10.2019 incepe urmarirea penala in rem, adica un an și trei The post Mircea Badea, vizat intr-un dosar penal pentru o presupusa fapta din 2018 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .