Mircea Badea: Un polițist a sărit din mașină și m-a oprit Mircea Badea a povestit cum a fost tras pe dreapta si ce anume i-a deranjat pe oamenii legii de aceasta data: n-a avut nicio legatura cu declaratia pe propria raspundere, spune realizatorul Antena 3. “Era sa nu ajung la emisiune. M-a oprit poliția. Sare un polițist din mașina lor. I-am dat buletinul, permisul, declarația, adeverința de la Antena 3. Mi-a cerut talonul, eu eram cu mașina lui tata. Arat talonul. Apoi mi-a cerut asigurarea, pe care nu o gaseam. A fost un adevarat circ. Nu am gasit-o. A venit sa imi dea un avertisment. El a facut circul asta pentru ca n-am semnalizat cand am oprit.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

