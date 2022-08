Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul spaniol al egalitații a lansat o campanie de vara pentru a incuraja femeile ingrijorate de felul in care arata corpul lor sa mearga la plaja. „Vara este și a noastra” – spune sloganul de deasupra unei imagini cu cinci femei care au corpuri diferite. „Toate corpurile sunt corpuri de plaja”,…

- Carmen Bruma se afla zilele acestea intr-o vacanța in Grecia, in Zakyntos. Acolo a plecat la relaxare alaturi de Mircea Badea și de cațiva prieteni. Chiar daca e in vacanța, vedeta are grija la silueta ei, pe rețelele de socializare a dezvaluit ce obiceiuri are pentru a nu se ingrașa. Carmen Bruma are…

- Mircea Badea a reacționat in scandalul momentului. Principalul personaj public vizat este nimeni altul decat George Buhnici. O mulțime de voci s-au revoltat, dupa ce vlogger-ul de tehnologie a facut cateva declarații șocante despre trupurile femeilor. Vedeta le-a trimis la sala pe tinerele fete care…

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, a lansat un atac la adresa vloggerului influencer George Buhnici, dupa ce acesta a facut o serie de afirmații controversate pe seama femeilor care au o piele cu „celulita și vergeturi” și care se expun pe litoral. Cristina Șișcanu se afla in vacanța cu soțul…

- George Buhnici e criticat dur pe rețelele sociale, dupa ce a acordat un interviu la Antena Stars cand se afla pe plaja la Neversea. Vloggerul a incercat sa faca o gluma legata de aspectul soției sale, Lorena, care ii era alaturi, iar le-a invitat pe fete sa mearga la sala. „Venim la mare ca sa vedem…

- Andreea Raicu s-a fotografiat fara sutien in timp ce statea la plaja. Fosta prezentatoare TV a plecat in vacanța in Grecia, acolo unde se bucura de momente de relaxare. In aceasta vara, Andreea Raicu a ales Grecia ca destinație de vacanța și s-a cazat la un hotel de 5 stele exclusiv pentru adulți. Vedeta…

- Alina Pușcaș a plecat de curand alaturi de soțul ei intr-o vacanța doar pentru doi, astfel ca frumoasa prezentatoare de la Te Cunosc de Undeva s-a lasat surprinsa de partenerul de viața, el fiind cel care a ales locația. Ei bine, totul frumos la hotel, asta pana au ajuns pe plaja, ceea ce le-a adus…

- Clipe de coșmar pentru o femeie din Marea Britanie, care se afla in vacanța, pe o plaja in India. Femeia a fost violata chiar pe plaja de un tanar care facea masaje.La doar cațiva pași se afla soțul femeii, care adormise la soare și nu a conștientizat nicio clipa ce se intampla chiar langa el. Turista…