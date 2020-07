Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea l-a atacat foarte dur pe Dorian Popa. Prezentatorul de televiziune nu s-a sfiit sa-l ironizeze și sa-l acuze in mod indirect de creșterea numarului de cazuri de coronavirus din Romania. Mircea Badea l-a criticat pe Dorian Popa dupa ce, in mediul online, a aparut o filmare ie in care Dorian…

- Printre cei care au animat evenimentul s-a numarat si Dorian Popa, care a fost o reala surpriza pentru sarbatorita. Aproape 50 de persoane au fost la petrecerea la care nu s-a respectat nicio norma sanitara și nici prevederile legale. Tinerii nu au purtat maști, ba, mai mult, au petrecut fara…

- Fara masca, fara distanțare sociala și mai mult de 20 de oameni intr-o sala! Asta s-a intamplat, marți seara, la Craiova, orașul celebrului vlogger Selly.La petrecerea de ”majorat” a unei tinere, parinții i l-au facut ”cadou” pe Dorian Popa, care a susținut un mini-concert. Aproape 50 de persoane…

- CHIȘINAU, 27 iun. - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 7 250 de persoane, dintre care 3 307 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Demograf: Vor ramane acasa sau nu moldovenii dupa pandemia…

- Aproximativ 47.200 persoane cu 19.200 mijloace de transport au intrat, vineri, in țara. Cira 1.800 de oameni au fost trimiși in carantina sau in izolare, de specialiștii DSP, anunța, sambata, Poliția de...

- Aproximativ 47.200 persoane cu 19.200 mijloace de transport au intrat, vineri, in țara. Cira 1.800 de oameni au fost trimiși in carantina sau in izolare, de specialiștii DSP, anunța, sambata, Poliția de Frontiera. Vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile…

- O noua serie de masuri de relaxare vor fi aplicate de luni pe teritoriul Romaniei, intre acestea numarandu-se deschiderea mall-urilor, cu exceptia restaurantelor, cafenelelor, locurilor de joaca, salilor de jocuri si cinematografelor situate in interiorul acestora, precum si deschiderea piscinelor exterioare…

- E aproape o saptamana de cand Romania a ieșit din stare de urgența și cei care intra in țara nu mai sunt carantinați, așa ca la granițe e aglomerație. Politia de Frontiera a anuntat ca, miercuri, au intrat in tara 20.200 de persoane, 13.700 din Ungaria. De joi dimineata sunt deschise zece puncte…