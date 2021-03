Stiri pe aceeasi tema

- Cei care s-au vaccinat cu Astra Zeneca pot face rapelul cu alt vaccin impotriva COVID? Reprezentanții Comitetului de coordonare a vaccinarii spun ca pana in prezent nu exista date care sa arate ca se poate folosi un alt vaccin pentru a doua doza, existand studii in derulare in care este posibilitatea…

- „Fac apel la cetațeni sa aiba incredere in experți și, in special, in cei ai Agenției Europene a Medicamentului.In primul rand, Agenția Europeana a Medicamentului iși menține recomandarea facuta Comisiei Europene privind autorizarea tuturor tipurilor de vaccin folosite in prezent in Romania. Campania…

- Mai mulți politicieni imunizați cu AstraZeneca au anunțat, vineri, ca dozele primite au fost din lotul cu probleme dar nu au avut efecte secundare majore. Primarul municipiului Cluj Napoca Emil Boc a declarat ca s-a vaccinat cu AstraZeneca dar a ținut sa precizeze ca se simte bine: „Nu am avut…

- In ceea ce privește lotul ABV 2856 pentru care Italia a decis suspendarea temporara a vaccinarii cu vaccinul din lotul menționat, precizam ca Romania a recepționat prima tranșa de vaccin AZ de 81.600 doze in data de 07.02.2021. Menționam ca in județul Brașov nu s-a livrat și nu a fost administrata nici…

- La centrele din județul Hunedoara, unde se folosește serul produs de Astra Zeneca, activitatea de vaccinare se desfașoara normal, procesul de imunizare nefiind afectat. In ceea ce privește lotul ABV 2856, pentru care Italia a decis suspendarea temporara a vaccinarii, menționam ca la…

- "Sa nu ne panicam! Dupa isteria declansata de anuntul care face referire la un asa-zis lot periculos de vaccinuri AstraZeneca compromise, cu numarul ABV2856, tin sa va anunt ca m-am vaccinat si eu cu o doza din acelasi lot si sunt foarte bine". a precizat Ungureanu, adaugand ca dovada adeverinta de…

- Romania ar urma sa primeasca in luna februarie cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul Astra Zeneca, programarile pentru acest tip de vaccin urmand sa inceapa din 10 februarie, pentru persoane cu varste intre 18 si 55 de ani, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ”…