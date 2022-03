Stiri pe aceeasi tema

Rusia a solicitat companiei Google sa opreasca amenințarile de pe internet la adresa cetațenilor, anunța Sky News, conform Mediafax.

Cel putin o persoana a fost ucisa si trei ranite dupa ce ramasitele unei rachete doborate au lovit o cladire rezidentiala din capitala Ucrainei, Kiev, a anuntat serviciul de urgenta al Ucrainei, potrivit BBC.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut din nou o zona de excludere aeriana, afirmand ca este doar o chestiune de timp pana cand "rachetele rusesti vor cadea pe teritoriul NATO.

Atacurile ruse din cursul noptii de miercuri spre joi, din orasul Ohtirka, din nord-estul regiunii Sumi, s-au soldat cu moartea unui baiat de 13 ani si a doua femei, potrivit oficialilor regionali ucraineni, citati de The Guardian.

Oficiali americani cu rang inalt au mers, sambata, in Venezuela pentru a se intalni cu guvernul lui Nicolas Maduro, Washingtonul incercand sa izoleze Rusia dupa invazia din Ucraina, informeaza Le Figaro, citand The New York Times.

Ministrul rus de externe rus Serghei Lavrov a criticat inghetarea activelor rusesti in strainatate de catre tarile occidentale, calificand aceste masuri drept „furt".

Curtea Penala Internaționala monitorizeaza evoluțiile din Ucraina și ar putea declanșa o ancheta privind actele de genocid, crime impotriva umanitații și crime de razboi comise pe teritoriul sau, a declarat Karima Khan, procurorul instanței judiciare.

- Clubul austriac de fotbal RB Salzburg a anuntat miercuri ca nu mai putin de 15 jucatori si membri ai staff-ului tehnic au fost testati pozitiv la coronavirus, cu mai putin de doua saptamani inainte de confruntarea cu Bayern Munchen, din returul optimilor de finala din Liga Campionilor, scrie DPA,…