Veste trista pentru familia celebrului prezentator, Mircea Badea! Ciprian Chirvasiu, poet scriitor și jurnalist, a murit la varsta de 54 de ani. Ciprian Chirvasiu a fost casatorit cu Naty Badea, sora jurnalistului. Cei doi aveau impreuna un copil, Rontzi, nepotica lui Mircea Badea. Acesta este foarte apropiat de nepoțica lui, pe care o va ajuta […]