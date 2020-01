Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela este acuzat de sindicaliștii din Poliție ca a inceput marea reorganizare promisa, dar fara a le acorda timpul necesar pentru a-și spune parerea. Polițiștii au primit ordin sa iși spuna parerea despre cum trebuie schimbat Ministerul Afacerilor Interne vineri, iar raspunsul trebuie dat…

- Zilele speciale sunt sarbatorite cu programe speciale, astfel ca de Craciun, Antena 1 a pregatit o mulțime de surprize pentru intreaga familie. Cea mai mare familie de vedete va fi alaturi de telespectatori in prag de sarbatoare, pentru ca la Antena 1 ai mereu ceva nou. Editii de sarbatoare ale celor…

- Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea secunosc de opt ani, de cand fac echipa ca jurați la “Chefi la cuțite”. Uneori semai cearta, ceea ce se vede și pe ecran, dar supararile și orgoliile suntuneori atat de mari, incat cei trei stau suparați chiar și cateva zile. Cei trei chefi nu sunt…

- Vineri, 22 noiembrie, de la ora 22:15, la Antena 1, Mangalița este in sarbatoare. In cel mai nou episod al serialului de comedie Mangalița, micul orașel de provincie sarbatorește 343 de ani de atestare documentara. Prilej pentru primarul Stelian Manole (Teodor Corban) sa organizezeze “un targ frumos…

- Potrivit ultimului sondaj SOCIOPOL, 42 la suta dintre romani sunt inclinati spre a-l vota pe Klaus Iohannis, in timp ce 21 la suta pe Viorica Dancila. Surpriza negativa apare la USR, care a scazut dramatic in intentia de vot. "Asa intelegem din sondaj, care cred ca e corect. Viorica Dancila…

- Este invazie de meduze albastre, zilele acestea, la malul Marii Negre in dreptul stațiunii Eforie Nord. Numite și "meduze de apa calda", acestea au aparut la mal tocmai pe fondul incalzirii apei marii in aceasta perioada, potrivit ct100.ro. "Meduza se numește Rhizostoma Pulmo. Anul trecut a fost aceeași…

- Ludovic Orban a spus ca vrea sa desființeze Secția de Investigare a Infracțiunilor in Justiție. In schimb, ALDE a pus condiția ca acest lucru sa nu se intample. Prezent in platoul Antena 3, liderul ALDE a fost intrebat de jurnalistul Razvan Dumitrescu ce garanteaza ca, odata investit Guvernul…

- Fostul premier PSD Adrian Nastase a declarat la Antena 3 ca social-democrații ar fi trebuit sa inceapa procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis la scurt timp dupa ce CCR l-a obligat sa numeasca miniștrii interimari, iar șeful statului nu a facut-o. Chiar daca procedura de suspendare a lui Iohannis…