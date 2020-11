Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii de la G4Media scriu ca regulile actuale privind circulația persoanelor intre Marea Britanie și UE raman valabile pana la finalul perioadei de tranziție, respectiv pana la data de 31 decembrie 2020. Cu alte cuvinte, cetațenii britanici și familiile lor vor putea in continuare sa studieze,…

- Guvernul Romaniei a adoptat o HG, in care au fost prinse toate restrictiile prezentate de presedintele Klaus Iohannis. Printre acestea figureaza si masura carantinarii localitatilor cu rata de infectare mai mare de 6 la mia de locuitori. Timisoara are rata de infectare de 6,51. Masura intra in vigoare…

- Fara a se consulta cu Biserica Ortodoxa Romana, așa cum a punctat chiar și Klaus Iohannis, Guvernul Romaniei a decis interzicerea pelerinajelor, lovind in mai multe drepturi fundamentale ale omului, printre care cel la libera circulație și cel la libertate religioasa. De altfel, nu este o noutate…

- Pe 6 mai, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiect de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Astfel, conform initativei legislative adoptate, „prin exceptie de la prevederile art. 5, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 15.000 lei, suma totala de rambursat…

- Curtea Constituționala a Romaniei a respins, joi, sesizarea Guvernului vizand alocațiile, decizand practic ca alocațiile copiilor trebuie dublate și nu crescute etapizat. Plenul Curții Constituționale, in cadrul controlului anterior promulgarii,a respins,ca neintemeiata, cu unanimitate de voturi, „obiecția…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Incepand din 2016, are loc un adevarat razboi nedeclarat intre marile companii aeronautice ale lumii, care se desfașoara practic in spațiul romanesc. Iar ceea ce este mai ciudat sau de-a dreptul exploziv este ca infruntarea are loc, practic, in interiorul statelor NATO.…

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, de la ora 13:00, pentru a prezenta un raport referitor la masurile Guvernului impotriva raspandirii COVID-19, in contextul deschiderii anului scolar 2020-2021 pe 14 septembrie si organizarii alegerilor locale…