- Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale nu exclude ideea de a merge neinvitata la dezbaterea anuntata de presedintele Klaus Iohannis. Intrebata la Antena 3 daca se va duce peste seful statului, fostul premier Dancila a raspuns „Nu stiu inca“, potrivit hotnews.ro.

- Mircea Badea susține ca președintele Klaus Iohannis refuza dezbaterea electorala propusa de Viorica Dancila pentru ca este „faraon și fricos.” Prezentatorul postului de televiziune Antena 3 a postat un mesaj pe contul personal de Facebook in care il critica pe actualul șef de stat. Iohannis refuza dezbaterea…

- Premierul demis Viorica Dancila considera ca este un abuz faptul ca presedintele Klaus Iohannis "a intervenit" la presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a stopa numirea unui comisar propus de Guvernul PSD. "A facut un abuz prin faptul ca a intervenit la presedintele…

- ”In mod normal, trebuie sa fie o propunere de Procuror General al Romaniei, dar avem un ministru revocat al Justiției. Daca facem o propunere, vor spune ca avand ministru revocat... am incalcat Constituția. Este o situație foarte dificila. Conform Constituției, președintele ar trebui sa demita…

- Oana Zamfir, jurnalista la Antena 3, a primit un mesaj, in timpul emisiunii sale, de la Ana Birchall, miercuri, la pranz, in care i se spunea ca „Este nesimțire ce faci!”. Jurnaliștii de la Antena 3 au spus ca nu este prima data cand ministrul demis de Viorica Dancila, dar caruia Klaus Iohannis refuza…

- Mircea Badea a vorbit, luni, pe pasa cu Sinteza zilei, despre alegerile prezidențiale ce vor avea loc in noiembrie, subliniind ca președintele Klaus Iohannis iși dorește ca premierul Dancila sa intre in turul doi. „Este din ce in ce mai evident ca președintele Klaus Iohannis este foarte sigur…

- "Nu este un atac. Doamna prim-ministru merge in continuare pe tipul de mesaj pozitiv. Are si multe realizari, in ciuda propagandei. Nu este un atac, mai degraba domnul Iohannis a atacat-o pe doamna Dancila, uitand ca e femeie si insinuand ca unii lideri politici nu merg la scoala. Nu, atac impotriva…