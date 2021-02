Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea a comentat, marți, pe pasa cu Sinteza zilei, cazul barbatului in varsta de 69 de ani, din Targu Jiu, care a fost vaccinat din greșeala la rapel cu serul Moderna, in loc de ser produs de Pfizer, așa cum primise și in urma cu 21 de zile cand a primit prima doza de vaccin. Realizatorul…

- Unui pacient in varsta de 66 de ani din Targu Jiu i-a fost administrat, din greșeala, un vaccin Moderna la rapel, deși la prima vaccinare fusese imunizat cu ser de la Pfizer, scrie Antena 3. Informația a fost confirmata, pentru Libertatea, de Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu. Autoritațile au…

- Romania ar putea ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in toamna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din a doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge un…

- Adina Alberts a marturisit in exclusivitate la Sinteza Zilei ca se va vaccina cu ''un alt vaccin dintr-un viitor foarte apropiat''. Este vorba despre cel de la AstraZeneca. ''Cu acela doresc sa imi vaccinez si parintii care au 84 de ani'', a spus medicul chirurg estetician. ''Eu ma vaccinez cu un alt…