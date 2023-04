Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a confirmat miercuri, 5 aprilie, ca in coaliție s-a decis taierea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei și a precizat ca institutiile statului trebuie sa regandeasca modalitatea de sporire a veniturilor la buget, dar fara taxe noi.„Pe fondul constatarilor…

- Președinte PSD susține ca instituțiile publice trebuie sa reduca cheltuielile exagerate, dand exemple referitoare la locurile unde ar trebui sa se uite guvernanții ca sa faca economii., cum sunt bonusurile d elunga durata

- Ministerul Finantelor pregateste propuneri de masuri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesentiale cu 20 de miliarde de lei in acest an, in contextul unor venituri la buget usor sub asteptari in primul trimestru al acestui an, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Adrian Caciu.Ministrul…

- Coalitia PSD-PNL-UDMR a decis marti, 4 aprilie, reducerea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei, dar fara a taia de la investitii, au afirmat surse politice pentru Libertatea.Totodata, s-a convenit și scaderea numarului de membri din consiliile de administrație, precum și reducerea valorii…

- Coaliția se afla in ședința la aceasta ora și a decis reducerea cheltuielilor bugetare. In cadrul reuniunii se discuta despre problema RCA, dar și legile educației. „Se reduc cheltuieli bugetare cu 20 de miliarde, fara a taia de la investitii”, potrivit unor surse participante la sedinta coalitiei,…

- Potrivit unor surse politice, liderii Coaliției au agreat mai multe masuri propuse de ministrul Finanțelor pentru reducerea cheltuielilor, creșterea colectarii taxelor și incadrarea in deficitul bugetar, printre care reducerea membrilor din consiilie locale și a indemnizației de ședința.

- Ministrul Finantelor a facut in sedinta coalitiei o prezentare a situatiei economice, aratand ca exista o colectare mai mica la bugerul de stat, sub tinta asumata de ANAF. Astfel, din luna septembrie, suma care a a ramas necolectata a fost de 5 miliarde de lei. Coalitia a decis reducerea cheltuielilor…

- Senatul a prelungit, in plenul de luni, de la 45 la 60 de zile, termenul pentru adoptarea initiativei legislative a Executivului referitor la reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu. Propunerea legislativa a Guvernului are in vedere reducerea cheltuielilor cu pensiile si indemnizatiile de serviciu,…