- Fondatorul partidului Miscarea Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a vorbit, intr-un interviu recent, despre nevoia de o definire clara a regimului semi-prezidential pentru a se evita situatiile in care presedintele ramane fara atributii, dar si despre viitoarele alegeri. Astfel, Ciolos a explicat ca lansarea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu noi precizari privind intențiile sale de a candida pentru alegerile prezidențiale sau pentru cele europarlamentare.„In ciuda incercarilor adversarilor politici de a-l minimaliza, etichetandu-l ca simplu exercițiu de imagine, demersul meu a avut ca…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat marti, la Timisoara, ca in formatiunea pe care o reprezinta nu s-a luat in discutie problema candidaturii pentru presedintia Romaniei si ca spera sa nu se ajunga la viitoarele alegeri cu actuala majoritate parlamentara…

- Intrebat daca va candida la alegerile prezidențiale, Dacian Cioloș a spus ca nu a discutat despre aceste lucruri in partid, formațiunea sa fiind, de altfel, in curs de constituire. „Dupa ce vom alege organele de conducere și vom discuta strategia, modul in care vom aborda aceste alegeri, atunci vom…

- Presedintele partidului Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Constanta, ca varianta optima privind alegerile prezidentiale din 2019 ar fi sa existe un candidat unic al Coalitiei PSD - ALDE. Tariceanu…

- "Este o discutie (candidatura sa la prezidentiale - n.r.) care este deliciul presei in ultima perioada, iar multi din presa folosesc acest subiect ca motiv de dezbinare in coalitie. Nu am luat o decizie, vom lua o decizie prin consultari in coalitie la un moment pe care il vom considera oportun, dar…

- Fostul presedinte turc Abdullah Gul a anuntat ca nu va candida in alegerile prezidentiale anticipate, dezmintind astfel zvonuri in acest sens, relateaza The Associated Press, potrivit Agerpres.Gul a declarat sambata, la Istanbul, ca ar fi analizat o candidatura daca ar fi existat ”o dorinta…