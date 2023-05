Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o prima relatare inaintea incoronarii regelui Charles al III, corespondentul Antena 3 CNN, Maria Coman, a subliniat diferențele intre domnia acestuia, aflata la inceput, și domnia mamei sale, Elisabeta a II-a, intinsa pe șapte decenii.

- Cu o zi inaintea incoronarii, regele Charles al III-lea a facut vineri o baie de multime surpriza in fata Palatului Buckingham, unde fanii erau deja adunati in masa in asteptarea acestui eveniment istoric, informeaza AFP.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a ajuns oficial la Londra unde au loc festivitațile pentru incoronarea noului rege al Marii Britanii, Charles. Acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare in care marturisește ca se simte „onorat” ca va participa la acest moment istoric.

- Zi istorica sambata, la Londra. Cu doar cateva zile inainte de incoronarea regelui Charles al III-lea sunt schimbari importante de aceasta data la acest eveniment, fața de 1953, de pilda, cand a fost incoronata regina Elisabeta a II-a.

- Palatul Buckingham a anunțat ca Prințul Harry va participa la ceremonia de incoronare a tatalui sau, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care va avea loc pe data de 6 mai, in Londra. Ziua incoronarii este motiv dublu de sarbatoare și asta pentru ca fiul lui Meghan Markle și al Prințului Harry,…

- Printul Harry va veni la incoronarea regelui Charles III fara soția sa Meghan, ducesa de Sussex, a anuntat Palatul Buckingham, conform News.ro. Prințul Harry va veni singur și se va alatura celor peste 2.000 de oaspeti la Westminster Abbey, pe 6 mai. Va fi prima data cand va fi vazut alaturi de Familia…

- Printul Harry va veni la incoronarea regelui Charles III, dar Meghan, ducesa de Sussex, nu va fi prezenta, anunta Palatul Buckingham. S-au facut speculatii cu privire la participarea cuplului la incoronare, insa prinul Harry va veni singur. El se va alatura celor peste 2.000 de oaspeti la Westminster…

- Fostul premier și ministru de externe Adrian Nastase a comentat marți seara, la Antena 3 CNN, discursurile susținute la Moscova de liderul rus Vladimir Putin și in Varșovia de liderul american Joe Biden: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…