Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al economiei in Guvernul Cițu, a transmis vineri un mesaj bizar cu ocazia comemorarii victimelor Holocaustului. In loc sa se refere direct la nazism, Nasui vorbește despre „ororile socialismului” și ajunge chiar sa compare sistemul de impozitare din Romania…

- Contul de Twitter al lui Andrew Tate a distribuit un articol care sugereaza ca el sau fratele sau au fost duși la spital duminica, in timp ce se aflau in inchisoarea din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sameera Khan, fosta Miss New Jersey, care activeaza in prezent ca jurnalista și il susține pe Andrew Tate, susține ca talibanii afgani sunt „ingrijorați pentru ” el și „se intreaba de ce nu este inca liber”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Miliardarul american Elon Musk a reacționat in cazul arestarii fraților Tristan și Andrew Tate, doi foști kickboxeri, deveniți influenceri și autoproclamați milionari, intr-un dosar in care sunt acuzați de trafic de persoane și viol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Realizatorul TV, Victor Ciutacu, a reacționat dur dupa ce postul de televiziune Romania TV a fost eliminat din grila de posturi retransmisa de operatorul de stat din Moldova, Moldtelecom. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Membrii unei rețele de evazioniști specializați in afacerile cu fier vechi au fost trimiși in judecata de procurorii DIICOT Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Realizatorul TV Dan Negru acuza bancile din Romania ca discrimineaza romanii. Negru puncteaza ca bancile nu mai acorda credite celor trecuți de varsta de 65 de ani, insa spune ca cetațenii nu sunt deranjați de aceasta situație aberanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…