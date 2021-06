MIRCEA BADEA a fost arestat! ”Nu v-am povestit” Mircea Badea a povestit , joi seara, in emisiunea ‘In gura presei’, cum a ajuns sa fie arestat in Anglia, in urma cu mulți ani. Și nu oricum, ci de catre trupele speciale de intervenție. Totul a fost din cauza unei erori, insa a avut multa vreme unele probleme cand ajungea in aeroporturile din Marea Britanie. “Mie mi-au luat ADN-ul la un moment dat. Va spun, așa, pe scurt: pe mine m-au arestat odata in Anglia. Nu am povestit niciodata asta, nu e nimic teribil. A venit SWAT Team sa ma aresteze și in vreo 12 ore s-a lamurit situația și cu aceeași mașina m-au dus inapoi in aeroport. Citește și Mircea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

