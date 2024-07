Mircea, Articolul 5 nu te apără și de huiduieli?! De mai bine de un an a fost bagat Mircea Geoana in mașina de spalat numita „presa mainstream” și, cand credea ca este alb ca un ghiocel, a ieșit cu imaginea șifonata dupa primul contact cu electoratul roman. Cred ca de al doilea nici nu mai vrea sa auda, atat de „tumefiat” s-a intors la […] The post Mircea, Articolul 5 nu te apara și de huiduieli?! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

