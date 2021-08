Secretar general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, a declarat, marti, la o intalnire cu autoritatile judetene si cu primarii localitatilor vasluiene, ca in aceasta saptamana ar trebui ca Guvernul sa aprobe Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny". "In aceasta saptamana, in mod normal Guvernul Romaniei ar trebui sa aprobe acest program, care va avea un buget alocat pe urmatorii sapte ani de 50 de miliarde de lei, peste 10 miliarde de euro, care vor fi investiti in dezvoltarea infrastructurii. (...) Doar in acest fel, prin investitii in infrastructura vom reusi sa ne dezvoltam.…