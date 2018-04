Mirajul fintech: lucruri de care sa tii cont daca vrei un startup in industrie vezi prezentarea Dincolo de febra criptomonedelor si discutiile privind potentialul pe care l-ar avea tehnologia blockchain, industria fintech are o multime de alte solutii inovatoare prin care isi pune amprenta asupra sistemului financiar. Acest lucru poate fi observat extrem de usor, urmarind investitiile semnificative de care se bucura unele startup-uri din acest sector si ritmul accelerat de adoptie a instrumentelor financiare pe care le dezvolta. Daca esti pe cale sa dezvolti un produs fintech si vrei sa ai sanse cat mai mari de a face parte din categoria startup-urilor mentionate mai… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

