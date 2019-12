Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca vede ca pe un "miracol" momentul Revolutiei romane din 1989."Pentru mine este un miracol ca Romania si poporul roman au fost in stare sa scape de regimul comunist acum 30 de ani.…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste marti pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare. Ceremonia va avea loc la ora 13,00, la Palatul Cotroceni. In cursul dupa-amiezii, diplomatul american va avea, de la ora…

- Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, va ajunge la Timisoara, la finalul acestei saptamani, pentru a participa la dezvelirea unei placi din bronz, trimisa de presedintele Donald Trump, in memoria eroilor Revolutiei.

- Senatul american urmeaza sa voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrian Zuckerman in funcția de ambasador al Statelor Unite la București, informeaza site-ul oficial al instituției.

