- Pentru multe familii, un eveniment neprevazut cum ar fi un accident, o problema de sanatate sau chiar un deces, ar putea afecta situatia financiara a familiei si nivelul de trai. Astfel, asigurarile de viata sunt o solutie concreta si usor accesibila pentru reducerea vulnerabilitatii familiilor si a…

- Rade intre visini rochia ei inflorata Bucura-te de vara, imi spune Mie care citesc știri alarmante Despre anotimpul cald care in ghețuri apune Radem, dupa un schimb de pareri, amandoi Viața merita traita cu bucurie Indiferent daca pamantul se da de-a berbeleacul Pe panta numita superficial veșnicie…

- Viața este plina de momente bune sau mai puțin bune. Este bine pentru noi sa nu luam in seama situațiile sau momentele care nu ne aduc zambetul pe buze, ci trebuie sa ne axam pe momentele de fericire și implinire. O sa va gandiți poate ca este ușor de spus și greu de facut. Da, așa este. Nu este ușor…

- Cei mai mulți dintre noi consumam cafea dimineața, imediat dupa ce ne trezim. Unii au facut o obișnuința din a o consuma, in timp ce alții vor doar sa se bucure de gustul și aroma ei deosebita. Tu la ce ora iți bei cafeaua? Experții spun ca exista un singur interval orar in care organismul se poate…

- In urma cu doi ani, Anca Țurcașiu a divorțat de tatal fiului ei. Ei bine, in prezent actrița se bucura din plin de viața și este deschisa pentru o noua relație. La varsta de 52 de ani, vedeta arata extrem de bine și este mai pregatita ca niciodata sa iși refaca viața.

- Ceaiul este o bautura consumata de multe persoane, dar puțini sunt cei care știu ca aceasta bautura poate prelungi viața. Ceaiul este de nenumarate feluri, din plante multiple care ajuta organismul in confruntarea multor probleme de sanatate. Pe langa beneficiile pe care care ceaiurile le aduc organismului…

- Opera Naționala București prezinta unul dintre evenimentele de referința din cadrul Stagiunii Centenare: Concertul Extraordinar de Gala susținut de soprana Lise Davidsen, vocea momentului la nivel internațional și tenorul anglo-italian Freddie de Tommaso

- S-a stins dr. Ionel Moldovan. Lumea medicala brașoveana este in doliu . A fost medic ginecolog mai bine de 37 de ani si a avut la activ mii de nasteri. S-a nascut in data de 5 februarie 1953, la Brasov. A fost director la Maternitate. Familia a anunțat cand are loc priveghiul și inmormantarea dr. Ionel…