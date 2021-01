Miracolul ecologic al porumbului Cu 80 000 de ani in urma, indigenii din Mexic au inceput sa cultive stramosul salbatic al porumbului – maisul – asa se numeste aceasta planta in mai multe limbi ale lumii. Odata cu dezvoltarea agriculturii, a avut loc procesul de selectie a soiurilor rezistente la frig, timpurii si cu seminte mari, precum si constituirea treptata a cultului porumbului, deoarece indienii primii au studiat toate pro Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

