„Miracolul” din teatrul bombardat în Mariupol Oamenii au inceput sa iasa din ruinele teatrului bombardat din Mariupol, a spus joi un oficial ucrainean, citat de CNN. Refugiul antiaerian aflat sub Teatrul Dramatic din orasul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, „a rezistat” si oamenii care se adaposteau acolo in momentul in care cladirea a fost bombardata de aviatia rusa „sunt in viata”, a scris joi pe pagina sa de Facebook parlamentarul ucrainean Serhii Taruta, citat de Interfax-Ukraina. „Dupa o noapte teribila de incertitudini, in dimineata celei de-a 22-a zile de razboi, in sfarsit, vesti bune din Mariupol. Refugiul antiaerian a rezistat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk", anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

